Лавров заявил, что страны НАТО де-юре участвуют в конфликте на Украине

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Страны Североатлантического альянса принимают непосредственное участие в конфликте на Украине. Об этом на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Фактически, а по сути де-юре, страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева", – цитирует его РИА Новости.

Глава российской дипломатии назвал такой подход безответственным, отметив, что он создает риски для прямого столкновения ядерных держав. По его словам, сигналы Москвы о недопустимости такого подхода игнорируются Западом либо искажаются пропагандой.

Ранее в МИД РФ назвали деятельность "Группы семи" главным фактором обострения глобальных проблем. В ведомстве отметили, что итогом саммита G7 в Хиросиме стали антироссийские и антикитайские решения, направленные на прочерчивание разделительных линий в мире.

