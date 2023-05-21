Пушков заявил, что поменять образ мышления Запада можно лишь при смене его места в мире

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Избавить Запад от высокомерного образа мышления можно только при изменении его места в мире. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Таким образом сенатор прокомментировал заявление китайского посольства в Великобритании, которое сообщило о недопустимости вмешательства стран Группы семи (G7) во внутренние дела Китая.

По мнению Пушкова, менталитет "холодной войны" лежит в основе модели G7, которые хотят руководить миром и навязывать свою волю другим странам, зачастую с помощью войн и "смены режимов". Пушков заявляет, что подобный образ мышления неотделим от самой сущности Запада.

"Изменение этого образа мышления возможно только с изменением места и роли Запада в системе мировых координат, и с глубоким изменением самого Запада", – считает сенатор.

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что решения, принимаемые на саммите G7, ставят своей целью двойное сдерживание России и Китая. По его словам, "не скрывается, что существование России как самостоятельного центра несовместимо с достижением цели глобального доминирования Запада".