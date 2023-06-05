Лавров заявил, что Вашингтон активно поддерживает ИГ и "Аль-Каиду" в Афганистане

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Власти Соединенных Штатов активно поддерживают ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация) и "Аль-Каиду" (запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита на 201-ю российскую военную базу в Таджикистане.

По его словам, в интересах Вашингтона, чтобы в Афганистане постоянно проходили дестабилизирующие процессы. Так, Лавров обратил внимание на слова посла США в Таджикистане Мануэля Микаллера, который заявил, что США не поддерживают оппозицию движению "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России), которая призывает к диалогу все стороны в Афганистане.

"В интересах Соединенных Штатов, чтобы здесь постоянно проходили какие-то дестабилизирующие процессы. Неслучайно они не оставляют мысли вернуть свою военную инфраструктуру в соседние страны", – приводятся слова Сергея Лаврова на сайте МИД РФ.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Американские власти готовят на своей базе в Сирии боевиков ИГ с целью дестабилизации ситуации в мире.

До этого Лавров сообщил, что США начали создание так называемой Армии свободной Сирии с участием боевиков ИГ в окрестностях сирийской Ракки.