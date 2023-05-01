Эрдоган заявил, что нацразведка Турции ликвидировала главаря ИГ в Сирии

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Нацразведка Турции ликвидировала 29 апреля в Сирии главаря террористической группировки ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация) Абу аль-Хусейна аль-Курейши.

"Национальная разведка Турции длительное время следила за главарем ИГ Абу аль-Хусейном аль-Курейши. Эта личность была вчера ликвидирована в Сирии в результате операции, проведенной турецкой разведкой", – приводит слова турецкого лидера ТАСС.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала сторонника ИГ, который намеревался совершить теракт в Минеральных Водах. В ведомстве отметили, что мужчину задержали в Ставропольском крае.

До этого сотрудники ФСБ пресекли деятельность одного из главарей ИГ, который планировал теракты в Москве и Новосибирске. По данным правоохранителей, мужчина создал террористическую ячейку для осуществления в России терактов с применением самодельных взрывных устройств.

ФСБ пресекла деятельность одного из главарей ИГ, планировавшего теракты в РФ