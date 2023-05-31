Российские военные зафиксировали нарушения протокола деконфликтации в Сирии со стороны США

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Пилоты ВВС США нарушают протоколы деконфликтации в Сирии, активируя системы вооружения при сближении с самолетами ВКС России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирала Олега Гуринова.

"Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой международной коалиции. По-прежнему отмечается активация пилотами ВВС США систем вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии", – сказал Гуринов на брифинге.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США создают "Армию свободной Сирии" в окрестностях Ракки, которую планируется использовать для борьбы с Дамаском. Он назвал такую политику Вашингтона деструктивной.

Как ранее уточнил глава МИД РФ Сергей Лавров, в формируемую США группу боевиков входят члены ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация) и другие террористы.