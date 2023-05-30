Нарышкин заявил, что США готовят боевиков ИГ на своей базе для дестабилизации в Сирии

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Американские власти готовят на своей базе в Сирии боевиков ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация) с целью дестабилизации ситуации в мире. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"В качестве привычного инструмента реализации своих подрывных замыслов в американских спецслужбах вновь намерены задействовать исламских экстремистов, именуемых теперь "умеренной оппозицией", – цитирует его ТАСС.

По словам Нарышкина, подготовка боевиков ведется на базе "Эт-Танф", которая располагается у границ Сирии с Иорданией и Ираком. В составе группы террористов преимущественно освобожденные из тюрем в оккупированной северо-восточной части Сирии. Боевиков снабжают оружием, боеприпасами и противотанковыми ракетными комплексами, сообщил глава СВР РФ.

Нарышкин добавил, что американские спецслужбы координируют деятельность боевиков в южных провинциях Сувейда и Дераа. Действия террористов также представляют опасность для трассы между Пальмирой и Дейр-эз-Зором.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что США приступили к созданию Армии свободной Сирии с участием боевиков ИГ. Он также подчеркнул, что подобные действия американских властей будут направлены на дестабилизацию обстановки в мире. В состав группы, помимо боевиков ИГ, войдут арабские племена и другие террористы, заявил Лавров.

