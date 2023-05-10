Лавров заявил, что США приступили к созданию "Армии свободной Сирии" с участием ИГ

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США начали создание так называемой Армии свободной Сирии с участием боевиков ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация) в окрестностях сирийской Ракки, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Цель очевидна – использовать боевиков против законных вооруженных властей САР для дестабилизации обстановки в стране", – сказал Лавров на встрече с главами МИД Ирана, Сирии и Турции.

Кроме боевиков ИГ, формируемая США армия будет состоять из местных арабских племен и других террористов, заявил российский глава МИД. Лавров подчеркнул, что военные министры России, Сирии, Турции и Ирана уже договорились о совместных действиях в рамках этой проблемы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нацразведка страны ликвидировала главаря террористической группировки ИГ Абу аль-Хусейна аль-Курейши.

До этого сообщалось, что ФСБ задержала сторонника ИГ в Ставропольском крае. По данным ведомства, он намеревался совершить теракт в Минеральных Водах. Кроме того, ФСБ также пресекла деятельность одного из главарей ИГ, планировавшего теракты в Москве и Новосибирске.

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