Участились случаи наведения боевых систем самолетов США против ВКС России в Сирии – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Самолеты коалиции в Сирии начали часто активировать боевые системы наведения вооружения на самолеты Воздушно-космических сил России. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

По его словам, США допускают грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего меморандума Москвы и Вашингтона насчет безопасности полетов в Сирии от 20 октября 2015 года.

"Нарушения носят целенаправленный и систематический характер", – приводит слова Гуринова ТАСС.

Сообщается, что российские пилоты фиксируют случаи наведения авиационного вооружения на свои самолеты во время плановых вылетов на востоке Сирии.

Ранее стало известно, что военная база США на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. До этого сообщалось, что американский военный погиб в результате атаки иранского беспилотника в Сирии, еще шестеро военных были ранены.