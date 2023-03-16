Президент Сирии поддержал идею расширения военного присутствия РФ в стране

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сирийский президент Башар Асад назвал хорошей идею о расширении военного присутствия России в стране. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, если у российской стороны есть желание расширить базы в Сирии или увеличить их число, то это вопрос логистического и технического характера.

Асад также сообщил, что в среду, 15 марта, министры оборон обеих стран обсуждали различные вопросы военного сотрудничества. Однако вопрос касательно российских баз не поднимался.

Ранее Владимир Путин заявил об успехах в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Президент России добавил, что подобный успех дает возможность стабилизировать социально-экономическую и внутриполитическую ситуацию в Арабской республике.

Башар Асад сообщил, что Сирия признала новые границы РФ с присоединившимися в результате референдумов территориями ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областями. Сирийский лидер подчеркнул, что эти территории исторически являются российскими.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!