07:06Политика
Президент Сирии поддержал идею расширения военного присутствия РФ в стране
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Сирийский президент Башар Асад назвал хорошей идею о расширении военного присутствия России в стране. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
По его словам, если у российской стороны есть желание расширить базы в Сирии или увеличить их число, то это вопрос логистического и технического характера.
Асад также сообщил, что в среду, 15 марта, министры оборон обеих стран обсуждали различные вопросы военного сотрудничества. Однако вопрос касательно российских баз не поднимался.
Ранее Владимир Путин заявил об успехах в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Президент России добавил, что подобный успех дает возможность стабилизировать социально-экономическую и внутриполитическую ситуацию в Арабской республике.
Башар Асад сообщил, что Сирия признала новые границы РФ с присоединившимися в результате референдумов территориями ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областями. Сирийский лидер подчеркнул, что эти территории исторически являются российскими.
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