Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Президент Сирии Башар Асад заявил, что коллективный Запад начал третью мировую войну в формате прокси-войны. Об этом сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, эту войну Запад ведет руками нацистов на Украине и террористов в Сирии. Асад добавил, что современное оружие, особенно ядерное, не даст подобному противостоянию перейти в традиционный формат мировой войны.

Ранее сирийский лидер сообщил, что страна признала новые границы РФ с присоединившимися в результате референдумов территориями ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областями.

До этого Башар Асад в ходе встречи с российским президентом в Москве заявил о поддержке РФ в борьбе с нацистами. Глава Сирии подчеркнул, что ранее страны Запада принимали на своих землях старых нацистов, а сейчас они поддерживают новых.

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