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17:45

Политика

Путин и Эрдоган приняли участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую"

Путин и Эрдоган приняли участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую"

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Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии загрузки ядерного топлива на энергоблок № 1 атомной электростанции "Аккую". До этого президенты поговорили по телефону.

Они обсудили двусторонние отношения, региональные события, СВО на Украине, Сирию и зерновую сделку. Кроме того, Эрдоган еще раз поблагодарил российского лидера за помощь в преодолении последствий землетрясения. По словам Путина, Россия и дальше продолжит помогать Турции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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