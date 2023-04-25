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16:36

Политика

В Москве обсудили вывод турецких войск с сирийской территории – МО Сирии

Фото: AP/Ghaith Alsayed

Министры обороны и главы разведывательных служб РФ, Ирана, Сирии и Турции обсудили обстановку в северных районах на сирийской территории. Об этом сообщает издание SANA со ссылкой на заявление Минобороны Сирии.

Встреча глав ведомств состоялась в Москве.

"Участники переговоров рассмотрели вопрос о выводе турецких войск с сирийской территории. Обсуждалась также реализация специального соглашения, касающегося передвижения по международной трассе М4", – говорится в сообщении военного ведомства Сирии.

Ранее стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с прибывшими в столицу главами военных ведомств Ирана, Сирии и Турции.

Во время встречи участники подняли разные темы по обеспечению глобальной и региональной безопасности. Мероприятие состоялось в формате двусторонних встреч.

Шойгу провел двусторонние переговоры с коллегами из Ирана, Турции и Сирии

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