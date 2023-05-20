Асад не стал слушать речь Зеленского во время заседания Лиги арабских государств

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Президент Сирии Башар Асад решил проигнорировать речь президента Украины Владимира Зеленского на саммите Лиги арабских государств. Об этом сообщил американский журналист Джексон Хинкл в своем Twitter.

"Асад снял наушники для перевода, как только Зеленский начал говорить о предполагаемых "военных преступлениях России" на сегодняшнем саммите", – написал он.

По мнению Хинкла, подобное отношение к словам украинского президента уже стало привычным.

Ранее глава министерства иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд объяснил, зачем Зеленского позвали на саммит арабских государств. По его словам, украинскому президенту дали выразить точку зрения Киева на конфликт с Россией.