Саудовская Аравия объяснила приглашение Зеленского на саммит арабских государств

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Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит Лиги арабских государств ради того, чтобы он мог выразить точку зрения Киева на конфликт с Россией. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

"Аль-Фархан подчеркнул стремление арабских стран к "позитивному нейтралитету" по отношению к российско-украинскому кризису, добавив, что выхода из этого кризиса, кроме как через диалог, нет", – пишет Al Jazeera.

Сообщается, что министр также приветствовал послание к участникам саммита от президента России Владимира Путина. В нем говорилось о расширении сотрудничества с арабскими странами и содействии урегулированию конфликтов в регионе. При этом тема украинского конфликта не затрагивалась.

Зеленский принял участие в саммите Лиги арабских государств перед тем, как отправиться на саммит Группы семи в Японии. Из Саудовской Аравии в Хиросиму украинского президента доставит американский военный самолет.

