Небензя заявил, что США создают армию боевиков для борьбы с Дамаском

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США создают "Армию свободной Сирии" в окрестностях Ракки, которую планируется использовать для борьбы с Дамаском, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление постпреда РФ при ООН Василия Небензи на заседании Совбеза.

"По нашим данным, Вашингтон приступил к созданию Армии свободной Сирии в окрестностях сирийской Ракки с участием представителей местных арабских племен, боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и других террористических организаций", – сказал Небензя.

Дипломат предположил, что США "уже недостаточно накачивать оружием созданные ими незаконные вооруженные формирования в Заевфратье и Ат-Танф". Небензя назвал линию Вашингтона деструктивной.

Ранее президент Сирии Башар Асад не стал слушать речь президента Украины Владимира Зеленского на саммите Лиги арабских государств. Он снял наушники для перевода, как только украинский лидер заговорил, указали журналисты.

Как отметили эксперты, подобное отношение к Зеленскому стало уже привычным.