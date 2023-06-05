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Россия накопила решимость больше не идти на поводу правил, навязываемых Вашингтоном, сообщил глава МИД РФ России Сергей Лавров во время визита на 201-ю российскую военную базу.

По его словам, Москва сперва собиралась с "мыслью", потом с силами, а затем провела свои реформы.

"Но сейчас это все уже позади. Последние пару десятков лет уже возвращаемся и в Африку, и в Латинскую Америку. Накопилась решимость больше никогда не идти на поводу у "правил", навязываемых Вашингтоном, который пусть не быстро, но устойчиво теряет свою роль", – пояснил Лавров.

Лавров напомнил, что США "вскармливали" Киев в сугубо русофобском ключе, следуя заветам американских политологов о том, что нужно сделать все, чтобы Украина никогда больше не была вместе с Россией. При этом он выразил уверенность, что планам Запада по разделению России и Украины не суждено сбыться.

Говоря о Европе, министр отметил, что она выбрала путь войны с Россией, при этом Москва должна достичь своих целей.

"Нам, конечно, все равно жить с ними вместе "бок о бок". Но если это война, то мы должны достичь своих целей. У нас они гораздо более благородные по сравнению с европейцами. Они хотят чужого, а мы – своего", – заключил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что планы западных государств поставить истребители F-16 Украине являются неприемлемой эскалацией. Также Лавров выразил надежду, что разумные люди в западных странах будут отходить от поддержки киевского режима.



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