Лавров заявил, что Россия гарантирует поставки в случае непродления зерновой сделки

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РФ продолжит отправлять зерно в развивающиеся страны в случае непродления черноморской инициативы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы, я вам гарантирую, обязательно будем продолжать. Мы ведь все месяцы, когда блокировалась российская часть зерновой и удобренческой сделки, продолжали направлять зерно другими маршрутами, которые не зависят от созданных Западом препон", – сообщил он в эфире НТВ.

Дипломат сделал акцент на том, что российская сторона готова на безвозмездной основе осуществлять отправку зерна в объеме, превышающим украинские поставки за минувший год.

Ранее Владимир Путин сообщил, что российская сторона думает над выходом из зерновой сделки. По его словам, страны Запада в очередной раз обманули РФ. Они ничего не сделали с точки зрения либерализации поставок российского зерна на внешние рынки, объяснил он.

11 июня в МИД РФ заявили, что Запад заблокировал продвижение по трем из пяти проблемам черноморской инициативы.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на отсутствие позитивных изменений в реализации зерновой сделки.



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