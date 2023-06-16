Помощник президента РФ назвал маловероятным досрочный выход из зерновой сделки

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Досрочный выход из зерновой сделки маловероятен, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"Раньше, наверное, нет", – ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее Владимир Путин сообщил, что российская сторона думает над выходом из зерновой сделки. До этого в МИД РФ заявили, что Запад заблокировал продвижение по трем из пяти проблемам черноморской инициативы.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил отсутствие позитивных изменений в реализации зерновой сделки. Он подчеркнул, что Россия выполняет все свои обязательства, однако договоренности по обязательствам в отношении РФ так и не были исполнены.

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