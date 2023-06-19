Запад хочет расшатать стабильность в РФ перед выборами президента – Лавров

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Запад поставил себе цель по расшатыванию внутриполитической стабильности в РФ в контексте предстоящих выборов президента страны, которые пройдут в следующем году, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лаврова, практика, касающаяся вмешательства во внутренние дела государств, в том числе и РФ, продолжается со стороны Запада, причем формы такого вмешательства бывают разными, например, в ход идут угрозы, шантаж и организация цветных революций.

"Удавшийся в 2014 году кровавый госпереворот на Украине пытались повторить спустя шесть лет в Белоруссии. Неудачно. На этом явно не остановятся, откровенно ставят цель расшатать внутриполитическую стабильность в нашей стране, особенно в контексте президентских выборов следующего года", – сказал министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин своевременно сообщит о своем решении, касающемся участия в президентских выборах в России в 2024 году.

Он пояснил, что вопросы, относящиеся к теме выборов, решаются в соответствии с графиком. Это же распространяется на старт предвыборных кампаний и прочие аспекты.



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