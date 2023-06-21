Госдеп заявил, что предложения Африки по миру на Украине должны учитывать суверенитет

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Администрация США считает, что предложения стран Африки по урегулированию ситуации на Украине должны учитывать принципы суверенитета и территориальной целостности. Об этом сообщил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, которого цитирует ТАСС.

По его словам, окончательное решение по этому вопросу будет принимать Киев.

"Любой результат должен соответствовать призыву президента Украины Владимира Зеленского к справедливому и прочному миру, уважению принципов суверенитета и территориальной целостности", – заявил он.

В субботу, 17 июня, главы шести стран Африки, в том числе Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР, прибыли в Санкт-Петербург. Там они встретились с Владимиром Путиным.

В ходе переговоров российский лидер подчеркнул, что ценит заинтересованность африканских стран в поиске путей урегулирования конфликта. На встрече делегация представила Путину мирную инициативу, которая состоит из десяти пунктов.