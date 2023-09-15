США устроили конфликт на Украине, чтобы в том числе ослабить Европу – Патрушев

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Европе придется в будущем серьезно потрудиться, чтобы обрести независимость от Соединенных Штатов. Такое мнение в статье для журнала "Разведчик" высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

По его словам, попытки Европы обзавестись стратегической автономией беспокоят США. Поэтому конфликт на Украине был организован Вашингтоном и Лондоном не только для нанесения поражения России, но и ослабления европейских стран.

"В обозримом будущем США придется смириться с ролью одного из полюсов многополярного мира, а Европе <...> нужно будет еще изрядно потрудиться, чтобы обрести геополитическую самостоятельность", – заключил Патрушев.

Ранее обозреватель издания American Thinker обратил внимание на то, как президент США Джо Байден публично указал президенту Украины Владимиру Зеленскому на его место. Речь о словах Байдена, когда тот заметил, что Украина никуда не денется, даже несмотря на решение не приглашать ее в НАТО.

