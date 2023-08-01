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Президент США Джо Байден публично напомнил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о его месте одной фразой о том, что Украина застряла с Штатами и никуда от них не денется. Об этом пишет обозреватель Александер Марковски в статье для American Thinker.

Он напомнил о словах, которые американский лидер сказал Зеленскому после того, как тот выразил недовольство из-за решения НАТО не приглашать Украину в альянс.

"Плохая новость для вас в том, что мы никуда не денемся. Вы застряли с нами", – заявил тогда Байден.

Марковски отмечает, что Западу выгодно, когда Украина воюет за чужие интересы и не является членом НАТО, что позволяет западным державам не вступать в открытую конфронтацию с Россией.

"Поэтому, когда вассал осмелился повысить голос на своих феодалов, президенту Байдену пришлось указать ему его место. Говоря недипломатическим языком, вы будете сражаться до тех пор, пока мы поставляем оружие или вы поставляете пушечное мясо, в зависимости от того, что закончится раньше", – пишет колумнист.

Он считает, что на Западе все прекрасно понимают, что Зеленскому некуда деваться и любой протест с его стороны из-за решений НАТО будет жестко пресекаться.

Марковски также вспомнил слова Генри Киссинджера, который тот написал после фиаско во Вьетнаме.

"Быть врагом Америки может быть опасно, но быть другом – фатально", – считал Киссинджер. И теперь, по мнению обозревателя, Зеленскому предстоит это прочувствовать самостоятельно.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что акты терроризма на территории России свидетельствуют о военной слабости украинского режима. По его мнению, совершение Киевом терактов лишь приведет к преждевременной кончине Зеленского.



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