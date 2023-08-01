07:24Политика
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что теракты против РФ ведут к преждевременной смерти Зеленского
Фото: AP/TAСС/Mindaugas Kulbis
Акты терроризма на территории России свидетельствуют о военной слабости режима украинского президента Владимира Зеленского. Такую оценку высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он заявил, что совершение терактов со стороны Украины лишь приведет к преждевременной кончине Зеленского.
"Такова реальность, это акт отчаяния номер один. Во-вторых, вы должны спросить: ребята, если вы можете это сделать, почему вы не поражаете российские военные объекты, которые терзают ваши войска на местах", – заявил он.
Джонсон отметил, что ВСУ ничего не могут противопоставить на поле боя армии России, которая продолжает уничтожать технику украинских сил. Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Россия развивает свое наступление, а Украина "стремительно проигрывает".
В ночь на 1 августа, Минобороны России сообщило о пресечении попытки террористической атаки Киева на объекты в Москве. Два украинских беспилотника были уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области. Еще один беспилотник был подавлен средствами РЭБ и рухнул на территории комплекса "Москва-Сити".
Сергей Собянин сообщил, что несколько беспилотников попытались атаковать Москву и были сбиты средствами ПВО, один из них врезался в башню в "Москва-Сити".
По его словам, в результате атаки было нарушено остекление на площади в 150 квадратных метров. Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Утром 30 июля Минобороны РФ также пресекло аналогичную атаку украинских беспилотников. Тогда 2 беспилотника, подавленные средствами РЭБ, также врезались в башню "Москва-Сити".
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