Путин заявил, что финансовая система мира выстроена для обслуживания "золотого миллиарда"

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Владимир Путин раскритиковал нынешнюю мировую финансовую систему. Свою позицию президент России высказал на международной парламентской конференции "Россия – Латинская Америка".

Как он утверждает, мировые финансовые институты устроены так, что они невыгодны никому, кроме "золотого миллиарда".

"Они эксплуатируют практически все другие страны мира. Они злоупотребляют своим положением – и технологическим, и информационным, и финансовым", – приводятся слова Владимира Путина на сайте Кремля.

Также российский президент потребовал изменить мировые правила в сфере кредитования и обслуживания долга развивающихся стран.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И заявил, что Россия и Китай выступают с единых позиций формирования многополярного мира. По его словам, это подтвердил последний визит лидера КНР Си Цзиньпина в РФ.

Как подчеркнул президент, этот визит дал хороший импульс развитию двусторонних связей, причем это касается международных дел.

Путин заявил, что Россия остается сторонником многополярного мироустройства