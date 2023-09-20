РФ и Китай выступают с единых позиций формирования многополярного мира – Путин

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Россия и Китай выступают с единых позиций формирования многополярного мира, сообщил Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И. По его словам, это подтвердил последний визит лидера КНР Си Цзиньпина в РФ.

Как подчеркнул президент, этот визит дал хороший импульс развитию двусторонних связей, причем это касается международных дел.

"Мы здесь выступаем с единых позиций формирования многополярного мира, а не мира, основанного на каких-то правилах, которых никто не видел, которые каждый день меняются в соответствии с конъюнктурой на пользу тех, кто придумал эту нелепую формулу", – сказал Путин.

Он напомнил, что в последний раз председатель КНР посещал Россию в феврале, сразу после избрания Си Цзиньпина главой Китая. По мнению российского лидера, это был важный знак доверия и высокого уровня отношений двух стран.

Встреча Владимира Путина и министра иностранных дел Китая Ван И проходит в Санкт-Петербурге. Ван И прибыл с визитов в Россию 18 сентября. Ожидается, что стороны проведут консультации по вопросам стратегической безопасности, а также обсудят углубление двусторонних отношений. Глава МИД КНР пробудет в стране до 21 сентября.

В ходе визита Путина в Китай в октябре будут подписаны совместные документы – МИД КНР