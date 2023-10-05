Путин назвал мир будущего миром коллективных решений

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Мир будущего – это мир коллективных решений, заявил Владимир Путин на собрании Валдайского клуба в Сочи.

Российская сторона выступает за максимальную представительность, ведь никто не имеет права и не может управлять миром за других и от имени других, отметил президент.

"Мир будущего – это мир коллективных решений, принимаемых на том уровне, на которых они наиболее эффективны, и тем составом участников, кто действительно способен внести значительный вклад урегулирование конкретной проблемы", – подчеркнул он.

По словам президента, многообразие мира должно быть фундаментом всеобщего развития. Путин подчеркнул, что навязывать что-либо нельзя. Отдельные государства не имеют права принимать решения за других, указал он.

В ходе заседания клуба он уточнил, что Россия намерена жить в открытом мире, где преобладает разнообразие и никто не пожелает ставить искусственные барьеры. Путин выразил мнение, что следует запретить навязывание любой стране и народу чужих правил.

На этом фоне российский президент призвал освободить мир от блокового подхода и колониального наследия.

Во время своего выступления на форуме Путин также отметил, что украинский кризис не является территориальным конфликтом, так как Россия является самой большой страной в мире. Он подчеркнул, что РФ не ищет новые земли, ей "еще осваивать и осваивать Сибирь, Восточную Сибирь, Дальний Восток".