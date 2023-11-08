Экс-разведчик США заявил, что ВСУ не смогут организовать новое контрнаступление

Фото: 123RF/sunshineseeds

Вооруженным силам Украины не удастся провести новую наступательную операцию. Об этом сообщил бывший разведчик американских сил Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, поэтому президент Украины Владимир Зеленский находится в отчаянии. Как отметил экс-разведчик, изначально было ясно, что контрнаступление ВСУ провалится. ВС РФ перехватили инициативу, считает Шаффер.

Он добавил, что провал контрнаступления ВСУ доказывает неэффективность помощи Запада.

Ранее в СМИ сообщалось, что провал контрнаступления украинской стороны стал причиной трения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Генерал якобы считает, что ВСУ следует сфокусироваться на удержании текущих позиций и подготовке к боевым действиям в 2024 году. Зеленский, в свою очередь, не согласен с такой политикой, передают СМИ.

До этого Владимир Путин заявил, что контрнаступление Киева полностью провалилось. Однако украинская сторона продолжает готовить наступательные операции на некоторых участках в зоне СВО, уточнил он.

Российские военные заняли стратегическую высоту под Авдеевкой