США не пытались контактировать с РФ по урегулированию ситуации на Украине – Песков

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Соединенные Штаты не пытались установить контакт с РФ по поводу возможного урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, таких попыток не было", – подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что США и Евросоюз не склоняют его к переговорам с Россией. Он в очередной раз подчеркнул, что Украина не пойдет на переговоры.

По данным некоторых зарубежных СМИ, США и Европа начали обсуждать с Украиной вариант мирных переговоров с РФ. Якобы американские и европейские чиновники говорят с Киевом о возможных последствиях переговоров.

Москва до этого неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Путин обратил внимание, что Россия никогда не имела ничего против мирного урегулирования конфликта на Украине.



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