Фото: министерство обороны РФ

Российские подразделения группировки войск "Юг" за сутки сбили 12 украинских беспилотников и 6 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на донецком направлении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.

Кроме того, военнослужащие ВС РФ отразили две атаки украинских штурмовых групп в районе Клещеевки, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Курдюмовка, Васюковка и Раздоловка.

По словам Астафьева, украинские войска потеряли убитыми и ранеными до 280 военнослужащих, три танка, четыре пикапа и боевую машину пехоты. Также войска РФ уничтожили пять гаубиц ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные поразили склад авиационных боеприпасов Вооруженных сил Украины и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области.

До этого военнослужащие ВС РФ уничтожили склад авиационных средств поражения противника и зенитный ракетный комплекс С-300 в зоне спецоперации на Украине.



Минобороны РФ заявило, что ВСУ несут большие потери в Клещеевке