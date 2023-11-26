Средства РЭБ сбили украинский беспилотник над Орловской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Средства радио-электронной борьбы обезвредили и сбили украинский беспилотник самолетного типа в городе Ливны Орловской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Он уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет.

"В целях обеспечения безопасности правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия", – указал губернатор региона.

В ночь на 26 ноября и утром некоторые регионы РФ подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Сначала Минобороны России сообщило об 11 сбитых над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями дронах.

Спустя время ведомство добавило, что средства ПВО уничтожили еще девять украинских беспилотников над территорией четырех регионов Центрального федерального округа – Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о еще одном сбитом украинском дроне. По его словам, пострадавших не выявили. Еще стало известно о ликвидированном беспилотнике под Смоленском.

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