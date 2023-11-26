Собянин сообщил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил о еще одно беспилотнике, который пытался совершиться атаку на Москву в ночь на воскресенье, 26 ноября.

По словам мэра, еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, был сбит ночью силами ПВО в городском округе Подольск. Как отметил Собянин, разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно нет.