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26 ноября, 05:00

Мэр Москвы

Собянин сообщил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил о еще одно беспилотнике, который пытался совершиться атаку на Москву в ночь на воскресенье, 26 ноября.

По словам мэра, еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, был сбит ночью силами ПВО в городском округе Подольск. Как отметил Собянин, разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно нет.

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