Российские ПВО сбили 11 БПЛА в Московской, Тульской, Калужской, Брянской областями – МО РФ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства обороны России.

Сообщается, что в ночь на воскресенье, 26 ноября, была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей", – заявил Минобороны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке массовой атаки беспилотников на Москву. По словам Собянина, пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет. На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб.