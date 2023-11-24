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24 ноября, 07:13

Происшествия

Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников над Крымом и Волгоградской областью

Фото: Министерство обороны РФ

В ночь на 24 ноября была пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку с применением беспилотников по объектам на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в общей сумме 16 БПЛА самолетного типа, из них 13 – над Крымом, еще три беспилотника – над Волгоградской областью.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли местную деревню Городище. На территории поселения разорвались восемь снарядов, пострадавших нет.

До этого украинские войска нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по селу Козинка Белгородской области. В результате атаки пострадал один мужчина.

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