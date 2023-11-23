Мужчина пострадал в результате атаки дрона ВСУ на село в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по селу Козинка Белгородской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате его падения с последующей детонацией осколочные ранения нижних конечностей получил мужчина", – отметил он.

На данный момент мужчину на скорой привезли в Центральную районную больницу, где ему оказывают всю необходимую медпомощь.

Гладков добавил, что из-за атаки ВСУ был также поврежден один автомобиль.

Ранее солдаты ВСУ обстреляли поселок Ровеньки в Белгородской области. Предварительно, повреждены три дома. У них были выбиты окна, посечены фасады и заборы. Кроме того, украинские военные повредили линию электропередачи.



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