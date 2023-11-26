Собянин сообщил об отражении атаки нескольких БПЛА на Москву

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в ночь на воскресенье, 26 ноября, была предпринята попытка массовой атаки беспилотников. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Как отметил Собянин, силами ПВО были сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях.

Помимо этого, мэр сообщил о беспилотнике, пытавшемся совершить атаку на Москву. Он был сбит силами ПВО в городском округе Подольск.

Мэр Москвы отметил, что пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет. На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб. На данный момент продолжается работа по дальнейшему обнаружению БПЛА.