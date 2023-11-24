При атаке дронов ВСУ в Волгоградской области никто не пострадал

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В результате атаки украинских беспилотников в Волгоградской области никто не пострадал, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, которого цитирует RT.

Он рассказал, что 24 ноября силы Минобороны РФ перехватили и нейтрализовали три вражеских БПЛА. Повреждений гражданских и военных объектов также нет.

Ранее стало известно, что в ночь на пятницу была пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку с применением беспилотников по объектам на территории РФ. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в общей сумме 16 БПЛА самолетного типа, из них 13 – над Крымом, еще 3 беспилотника – над Волгоградской областью.

До этого украинские войска нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по селу Козинка Белгородской области. В результате атаки пострадал один мужчина.