Сбитый украинский БПЛА врезался в многоквартирный жилой дом в Туле

Фото: телеграм-канал Mash

Один из сбитых украинских беспилотников, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства Тульской области.

Сообщается, что в ночь на воскресенье, 26 ноября, над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотников. Они были сбиты средствами российских ПВО. Как сообщил губернатор региона Алексей Дюмин, один из беспилотников, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле.

По словам Дюмина, серьезных повреждений нет, повреждено остекление трех квартир. Также один из жильцов получил легкое резаное ранение, ему оказана медицинская помощь.

"Реагирование экстренных служб организовано. В ближайшее время будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир", – сообщил губернатор.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что часть сбитых дронов летела на столицу. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет.