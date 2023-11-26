Собянин сообщил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пресечении очередной попытки атаки беспилотника на Москву в ночь на воскресенье, 26 ноября. Об этом он написал в своем телеграм-канале.



Как отметил мэр, силами ПВО была выявлена и пресечена еще одна попытка пролета беспилотника к Москве в Раменском городском округе.

Собянин подчеркнул, что, по предварительной информации, разрушений и пострадавших после падения обломков нет.

Ранее Собянин сообщил об отражении массовой атаки беспилотников на Москву. Силами ПВО были сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска, Подольска, Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях.