Солнце в Москве минувшей осенью светило на 18% больше сезонной нормы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минувшей осенью количество часов солнечного сияния в Москве составило 303 часа, что на 18% больше сезонной нормы. Об этом ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала в своем телеграм-канале.

"Но основной вклад сделал очень солнечный сентябрь, в октябре и ноябре солнца было меньше нормы, в ноябре оно радовало москвичей всего 17 часов при норме 32. Но ноябрь 2023 года оказался не самым пасмурным, в 2001 и 2003 годах солнце светило всего 11 часов", – написала она.

Вместе с тем синоптик добавила, что больше всего солнце светило в ноябре 2018 года. В тот месяц количество часов солнечного сияния составило 67, что в два раза больше нормы.

Между тем стало известно, что минувшая ночь в Москве, 5 декабря, стала самой холодной с начала зимы. Как уточнил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, столбики термометра на базовой метеостанции ВДНХ показали минус 12,9 градуса. Холоднее всего было в Мелихове – там морозы окрепли до минус 17,9 градуса.

"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 5 декабря