Синоптик рассказал о самом холодном дне декабря в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самым холодным днем декабря может стать 10-е число, когда температура воздуха достигнет минус 27 градусов. Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, сообщает News.ru.

"Давление до конца недели будет высоким, а ветер – слабым", – отметил он.

По словам специалиста, температура начнет резко опускаться в четверг, 7 декабря. После прохождения пика похолодания аномальный мороз будет сохранять температуры ниже нормы до 12–13 декабря, затем начнется потепление.

"Антициклон начнет уходить на восток, уступая место более теплым юго-западным потокам", – объяснил синоптик.

Москвичей ожидает "погодная тахикардия", уверен он. Это явление, когда сильные морозы с температурой ниже нормы постоянно будут сменяться резким потеплением, объяснил Шувалов.

В среду, 6 декабря, в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег и изморозь. Температура воздуха днем в столице будет в пределах от минус 10 до минус 12 градусов, по области – от минус 8 до минус 13 градусов.

Ранее, 5 декабря градусники в Московской области опустились до минус 17 градусов. Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков считает, что 10 декабря столбики термометров могут упасть до отметки в минус 22 – минус 23 градуса.

До этого в Москве и Московской области продлили "оранжевый" уровень погодной опасности. Аномально холодная погода с температурой на 7–14 градусов ниже нормы прогнозируется до 9 декабря.

"Утро": 11 градусов мороза ожидается в столице 6 декабря