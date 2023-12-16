В Москве устраняют последствия сильного снегопада

Фото: комплекс городского хозяйства города Москвы

Последствия сильного снегопада устраняют в Москве в круглосуточном режиме, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Ранним утром специалисты провели очередное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой.

Под особым контролем городских служб – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

По всему городу идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворов, а также погрузке и вывозу снега. В течение всего светового дня от снега и наледи очищают скатные крыши многоквартирных домов. Места проведения работ огородили лентами и специальными заграждениями.

Работает снегоуборочная и погрузочная техника, в связи с чем автомобилистов призвали быть внимательными на дороге. Пешеходов призвали быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения.

Ранее сообщалось, что более 50% месячной нормы осадков выпало с начала снегопада в Москве. В отдельных районах города с вечера 14 декабря выпало от 18 до 23 сантиметров снега. Высота сугробов в Москве достигла максимума за 150 лет метеонаблюдений.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что оттепель, которая придет в столицу к вечеру воскресенья, продлится как минимум 3–4 дня.

По его словам, над Норвежским морем сформировался циклон, что приведет к потеплению уже вечером в воскресенье. Температура во второй половине дня составит до 2–3 градусов выше нуля. Снег будет оттаивать и снова подмерзать, в связи с чем ожидаются гололед и гололедица.

Столичные коммунальщики пристально следят за метеообстановкой в городе