Синоптик призвал не ждать таяния снега в Москве из-за оттепели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Несмотря на уменьшение высоты сугробов на три сантиметра из-за оттепели, снег в Москве полностью не растает. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сильно высота снега из-за оттепели понижаться не будет, но будут осадки, которые будут разъедать его и прибивать. Но ничего страшного, он просядет, станет менее пушистым, но будет оставаться. Его выпало очень много ранее", – цитирует синоптика ТАСС.

На данный момент высота сугробов в Москве из-за оттепели понизилась до 35 сантиметров. Однако, по словам Вильфанда, снежный покров по-прежнему продолжает устанавливать рекорды. До этого максимальный показатель в 34 сантиметра был зафиксирован в столице в 1941 году.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что оттепель сохранится в столице на протяжении всей грядущей недели. Температура воздуха в Москве составит от двух до четырех градусов тепла, что значительно превысит климатическую норму декабря.



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