Рекорд по высоте сугробов более чем 80-летней давности побит в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Высота сугробов в Москве преодолела предыдущий рекорд 1941 года, установившись на уровне в 35 сантиметров. Об этом сообщается на портале "Метеовести".



Из-за первой оттепели зимы 2023–2024 годов максимальная температура в столице 17 декабря поднялась до 2 градусов тепла, что повлияло на снежный покров. По сравнению с 17-м числом, в понедельник, 18 декабря, высота снега упала на 3 сантиметра, подчеркивают синоптики.

Однако этого оказалось достаточно для обновления четвертого подряд суточного рекорда высоты сугробов. Отмечается, что предыдущее достижение 82-летней давности составляло 34 сантиметра. В результате за декабрем 2023 года теперь закреплены 10 дней с рекордной высотой снега.

По этому параметру он уступает только декабрю 1919 года, в котором пока остаются 13 достижений, в том числе – абсолютный максимум сугробов. Последний составляет 68 сантиметров и наблюдался 28 декабря 1919 года. Текущая высота снежного покрова все еще превышает в 2 раза климатическую норму, уточнили эксперты.



По информации специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, третьим рекордом в четырехдневной серии достижений является показатель снежного покрова на 17 декабря.

Новый суточный рекорд в 38 сантиметров заменил собой показатель 1941 года в 36 сантиметров. Он уточнил, что первая серия достижений по высоте сугробов фиксировалась с 4 по 9 декабря.

Несмотря на оттепель, полностью снег в столице не растает, уверен научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Тем временем городские службы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети и проводят регламентные работы, указывали в комплексе городского хозяйства Москвы.





В столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за оттепели