Синоптик заявил, что Центральный регион РФ прошел пик потепления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центральный регион России прошел пик потепления, теперь ожидается небольшое похолодание. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

Близкие к 0 градусов температуры ожидаются уже в четверг, 21 декабря, уточнил он.

"И завтра же снегопад, который прикроет посеревшую снежную массу, с количеством до 3–5 сантиметров снега. Мокрый, липкий снег и нулевая температура. 0...-2 градуса – ночью и 0...1 градус – днем будет до субботы включительно", – сказал Шувалов.

Синоптик также добавил, что в субботу, 23 декабря, прогнозируется снегопад, но на этот раз он будет вызван холодным фронтом. Уже в воскресенье, 24 декабря, произойдет понижение температуры. В этот день ожидается -3...-5 градусов. Из-за этого, уточнил Шувалов, ожидается сильная гололедица.

Ранее синоптик рассказал о возвращении снегопадов в Москву уже в конце текущей недели. По предварительным данным, 23 декабря он будет очень сильным до десяти миллиметров. Кроме того, в течение недели в Москве будет понижаться атмосферное давление, что может спровоцировать плохое самочувствие, заключил Шувалов.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за гололедицы