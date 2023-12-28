В Москве за декабрь выпало 117% месячной нормы осадков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице за декабрь выпало 117% месячной нормы осадков, отметил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. В четверг, 28 декабря, в городе прогнозируется снег, добавил он.

"В Москве в минувшие сутки выпало 0,1 миллиметра осадков. В декабре выпало 117% месячного лимита небесной влаги. Среднемесячная температура воздуха декабря на 0,8 градуса ниже нормы", – приводит ТАСС его слова.

Температура в городе 28 декабря будет на уровне 1–3 градусов мороза, в Подмосковье – 1–6 градусов мороза, предупредил синоптик. Тишковец уточнил, что ожидается облачная погода с небольшим количеством осадков, ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженным – 745 миллиметров ртутного столба.

Оттепель в Москве прогнозируется с 30 декабря по 1 января. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура в эти дни составит от минус 2 до 2 градусов. Также ожидаются небольшие осадки.

Однако в некоторых регионах России в конце года будет аномально холодная погода, уточнил Вильфанд. Он рассказал, что чрезмерно низкие температуры прогнозируются в Северо-Западном федеральном округе и на Дальнем Востоке.



"Утро": -1 градус ожидается в столице 28 декабря