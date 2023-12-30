Более 10% месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь на 30 декабря

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Более 10% от месячной нормы осадков выпало в столице в ночь на 30 декабря. Об этом ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, днем столица останется в теплой воздушной массе, столбики термометров покажут 2–3 градуса тепла. Также ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

"На дорогах образуется снежная каша, особенно неприятная в канун праздника", – добавила она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшее время на смену оттепели в Москве придет похолодание. Утром 31 декабря ожидается от -2 до 0 градусов, в течение дня понижение температуры произойдет до 8–10 градусов мороза, уточнил метеоролог.

До этого о резком похолодании в новогоднюю ночь москвичей предупредил столичный главк МЧС РФ. По словам специалистов, температура воздуха понизится на 8–12 градусов. В связи с этим на дорогах образуется гололедица, из-за чего пешеходам и автомобилистам следует быть предельно внимательными.

Синоптики предупредили о гололедице в новогоднюю ночь в Москве