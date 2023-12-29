Москвичей предупредили о резком понижении температуры 31 декабря

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В ближайшее время на смену оттепели в Москве придет похолодание. Об этом Москве 24 рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, 30 декабря в столице ожидается от 2 до 3 градусов тепла. Однако днем позже температура воздуха опустится до отрицательных значений.

"Утром 31 декабря ожидается от -2 до 0 градусов, в течение дня понижение температуры произойдет до 8–10 градусов мороза. И в дальнейшем до -15 к утру 1 января. А 2–3 января температура будет понижаться ниже 20 градусов мороза", – сообщил Вильфанд.

Между тем специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова уточнила, что погодные условия в период новогодних праздников до сих пор неизвестны. По ее словам, синоптики задаются вопросом, какой из циклонов "одержит победу" – холодный арктический или атлантический.

"Ситуация не однозначная", – сказала Позднякова.

При этом, говоря о морозах на Рождество, синоптик не стала сомневаться. По ее словам, они точно придут в Москву. Морозы могут начаться в городе не 7 января, а 5 января.

До этого о резком похолодании в новогоднюю ночь москвичей предупредил столичный главк МЧС РФ. По словам специалистов, температура воздуха понизится на 8–12 градусов. В связи с этим на дорогах образуется гололедица, из-за чего пешеходам и автомобилистам следует быть предельно внимательными.



Синоптики предупредили об осадках в столице 29 декабря