Прошедшей ночью температура в Москве опустилась до минус 25,2 градусов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Прошедшей ночью температура в Москве упала до минус 25,2 градусов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"К 8 часам утра температура воздуха в столице, на базовой метеостанции города ВДНХ, опустилась до отметки минус 25,2 градусов – таких морозов в этот день в мегаполисе не было 74 года", – подчеркнул он.

Как указал метеоролог, последний раз такие морозы были в 1950 году. Тогда температура воздуха составила минус 29 градусов. Однако рекорд 3 января принадлежит 1942 году, когда значения опустились до минус 35,9 градусов.

Ранее синоптик сообщил, что температурные минимумы обновились в Москве. Самым холодным днем стала среда, 3 января. На базовой метеостанции ВДНХ температура упала до минус 24,5 градуса, что оказалось на 8,3 градуса ниже вторника, 2 января.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в Москве ожидается температура до минус 30 градусов. Однако, по словам синоптика, с 5 января морозы начнут ослабевать, а к 9 января потеплеет до минус 15 градусов.

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