Среда, 3 января, стала самым холодным днем в Москве с начала зимы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температурные минимумы обновились в Москве. Самым холодным днем стала среда, 3 января, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

На базовой метеостанции ВДНХ температура упала до минус 24,5 градуса, что оказалось на 8,3 градуса ниже вторника, 2 января.

"На других метеостанциях Москвы было от минус 22,3 градуса в Бутово до минус 25,2 градуса в Тушино. На территории Подмосковья холоднее всего было в Дмитрове – там морозы окрепли до минус 28,5 градуса, всего на 0,1 градуса было "теплее" в Клину", – подчеркнул синоптик.

Как указал метеоролог, предстоящая ночь может оказаться более холодной, после чего морозы начнут уходить из столицы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в Москве ожидается температура до минус 30 градусов. Однако, по словам синоптика, с 5 января морозы начнут ослабевать, а к 9 января потеплеет до минус 15 градусов.

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что декабрь 2023 года в Москве войдет в число самых мокрых за всю историю метеонаблюдений. На ВДНХ за прошлый месяц выпало 73,5 миллиметров осадков, что составляет 141% от нормы.

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