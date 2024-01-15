Снежный покров в Москве увеличился на 3 см за ночь

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

За минувшую ночь прирост свежевыпавшего снега составил до трех сантиметров, городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

По данным ведомства, снегопад продолжится в течение дня, к вечеру прирост снега может составить еще до двух сантиметров. Службы города без перерывов следят за состоянием улично-дорожной сети, проводят регламентные работы в соответствии с условиями погоды.

Отмечается, что колонны техники приступили к очередному сплошному механизированному подметанию тротуаров и проезжей части, затем будет проведена противогололедная обработка. Цикл работ повторят по мере выпадения осадков.

Под особым контролем находится очистка тротуаров, пешеходных зон, подходов к станциям метро и МЦК, остановкам общественного транспорта, объектам социальной сферы и потребительского рынка, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, уточнили в сообщении.

Добавляется, что в течение светового дня рабочие проводят очистку от наледи и снега скатных кровель многоквартирных жилых домов и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огородили лентами и специальными заграждениями. Пешеходов попросили за них не заходить и быть предельно внимательными в зонах работ.

В понедельник, 15 января, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и снег. На дорогах возможна гололедица. Столбики термометров в столице будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, а в области – от 1 до 6 градусов мороза.

Для поездок по Москве 15 января горожанам посоветовали использовать городской транспорт вместо личных автомобилей. Причина этого – снегопад, который будет идти весь день.

Снег, гололедица и до -3 градусов ожидаются в Москве 15 января